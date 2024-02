Rinnovo Julia Grosso-Juventus Women, cosa filtra

LaWomen ha presentato un'offerta aper il rinnovo del suo contratto. Quello che le offre la Vecchia Signora è un rinnovo fino al 2026, quindi due anni di contratto, con un. Le cifre chiaramente non sono note. Il talento di Julia però lo è eccome. La canadese classe 2000 infatti è stata eletta miglior centrocampista della passata Serie A e trascina le bianconere gara dopo gara. Riuscire a tenerla a Torino sarebbe un obiettivo per la dirigenza bianconera chiaramente.

La Juventus le ha offerto un rinnovo con una clausola rescissoria qualora volesse lasciare Torino prima del 2026. Clausola con partenza alta ma a scendere. Così per la Vecchia Signora ci sarebbero ancora quattro sessioni di calciomercato per monetizzare in caso di cessione di Julia. Così facendo la firma sarebbe incentivata da entrambe le parti. La centrocampista, con i suoi agenti, sta valutando l'offerta ricevuta e darà una risposta definitiva nei prossimi mesi. Certo è che vorrebbe giocare la prossima Women's Champions League, cammino che per la Juventus Women potrebbe rivelarsi non semplice anche l'anno prossimo in caso di secondo posto. Ora, è tutto nelle mani di Grosso.