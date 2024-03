L'head of Juventus Women Stefanonella giornata di ieri è intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ed ha fatto il punto su un rinnovo chiave per la rosa bianconera, quello della centrocampista canadese classe 2000 Julia. Queste le parole di Braghin:- "Ha avuto una proposta da noi, è aperta a valutarlo. Ci dirà se la nostra proposta è attrattiva, trattativa aperta, viva. Ottimismo? Non ve lo dico (ride ndr). Moderato dai".