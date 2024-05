Juventus Women, Julia Grosso, i retroscena del mancato rinnovo

Notizia di ieri quella della separazione ufficiale tra laWomen e la centrocampista canadese classe 2000 Julia. Cosa si nasconde però dietro a questa scelta che sta facendo molto discutere i tifosi? Il direttore Braghin in conferenza stampa si era dichiarato "moderatamente ottimista" riguardo il rinnovo di Julia con la Vecchia Signora, poi però lo scenario è cambiato.L'ottimismo del direttore era dettato dal fatto che la Juventus aveva recapitato all'entourage di Julia un'offerta molto elevata (sarebbe diventata tra le più pagate in rosa), in linea con quelle che erano state le sue richieste iniziali per una permanenza in bianconero. Quindi tutto lasciava presagire si potesse continuare insieme. Dopodiché lo scenario è cambiato e la giocatrice ha scelto di tornare più vicina a casa, rifiutando le lusinghe della società bianconera che ha fatto quasi di tutto per trattenerla. Alla fine ha prevalso il cuore e forse un pizzico di nostalgia di casa.