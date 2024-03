LaWomen è uscita sconfitta ieri nella semifinale di andata di Coppa Italia per mano della Fiorentina. Il ritorno è in programma sabato 9 marzo alle ore 15 allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Chi ieri era assente perchè impegnata con il Canada nella Gold Cup è Julia. La centrocampista, anche qualora uscisse dalla competizione nella giornata di venerdì 7 marzo, difficilmente riuscirà ad esserci per la gara di ritorno di sabato. Complice il volo transoceanico che dovrebbe prendere per ritornare a Torino.