Juventus Women, Julia Grosso il punto sul rinnovo

Salvo clamorosi colpi di scena laWomen dovrà rinunciare aa partire dalla prossima stagione. La centrocampista canadese classe 2000 era approdata a Torino dopo il college nel dicembre 2021, in poco tempo è diventata una pedina inamovibile dello scacchiere bianconero,. La Juventus le aveva offerto un prolungamento contrattuale in linea con le sue richieste e con una clausola per poter lasciare Torino a fronte di lusinghe dall'estero. Proposta lasciata scadere dalla giocatrice e di conseguenza non più valida. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, complice la sua volontà di essere protagonista con la nazionale canadese. Lo scenario al momento più possibile per il suo futuro sembra essere un ritorno negli Stati Uniti, salvo colpi di scena.