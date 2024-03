Juliaha saltato la semifinale di Coppa Italia di andata di una settimana fa al Viola Park contro la Fiorentina perché ancora impegnata con il suo Canada nella Gold Cup. Nella notte però è arrivata l'eliminazione della sua nazionale per mano degli USA. Grosso non è scesa in campo per nemmeno un minuto nella semifinale della competizione. Tuttavia nella giornata di domani la centrocampista farà rientro a Torino. Non è da escludere un suo rientro tra le convocate per la gara di sabato contro la Fiorentina. Sfida che le bianconere devono ribaltare essendo uscite sconfitte dal Viola Park per 1-0. L'accesso alla finale della competizione sarebbe molto importante perchè permetterebbe di giocare la prossima Supercoppa Italiana. Le ultime riserve sulla presenza di Julia Grosso saranno sciolte nella mattinata di sabato.