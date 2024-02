Jennifer, autrice della doppietta che ha regalato la vittoria allaWomen sull'Inter ha parlato ai canali ufficiali della società bianconera. Le sue parole:"È fantastico [segnare la mia prima doppietta], la squadra ha giocato in modo fantastico. Sono davvero concentrata e pronta per la prossima partita: riuscire a battere un’ottima squadra e vincere il derby d’Italia è fantastico, ora però sono concentrata per le prossime partite. In realtà non sapevo di aver già segnato quattro gol in cinque partite alla Juve, non ho tenuto il conto. Ma penso che uno degli aspetti migliori del mio gioco sia la capacità di segnare, quindi ho sempre fiducia sotto porta e cerco di ritrovarmi in zona gol il più spesso possibile. A volte devi semplicemente provarci e vedere cosa succede ed essere più desideroso degli altri di andare a caccia di un’occasione".