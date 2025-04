Juventus Women, dopo le polemiche la decisione: nuovo orario per il match con l'Inter allo Stadium

Nuovo orario per Juventus Women-Inter: quando si gioca

Dopo le polemiche per la contemporaneità con il match di Serie A trae Lazio allo stadio Olimpico (fischio d'inizio alle 18.00), la FIGC ha acconsentito a cambiare l'orario della sfida all'Allianz Stadium tra l'Inter e la squadra femminile bianconera, che riceverà l'abbraccio del proprio pubblico dopo la recente vittoria dello Scudetto. L'appuntamento, ora, è per sabato 10 maggio alle 20.30.Ecco il comunicato ufficiale del club: "Tutto pronto per l’ultima speciale partita di campionato della Juventus Women, da affrontare contro l’Inter in casa, con le campionesse d’Italia che riceveranno lo Scudetto in una cornice di pubblico particolare come quella dell’Allianz Stadium. Un’occasione speciale per festeggiare e celebrare una stagione conclusa nel migliore dei modi. L’appuntamento di sabato 10 maggio, inizialmente fissato in calendario alle ore 18, è stato spostato alle 20.30".

Le info sui biglietti

Sono già aperte le vendite dei biglietti, il costo del biglietto è di 5€, sono disponibili le tariffe speciali a 1€ per gli abbonati 24-25, gli Juventus Member, i possessori di Juventus Card e gli Under 14. È possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online sull’ OfficialTicket Shop Juventus