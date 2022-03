Allo Juventus Training Center di Vinovo va in scena il derby d'Italia di Serie A femminile. La squadra di Joe Montemurro ritorna in campo dopo la vittoria storica sul Lione di mercoledì sera all'Allianz Stadium. Una sfida chiave per la vittoria finale dello Scudetto quella contro l'Inter dell'ex tecnico bianconero Rita Guarino. I precedenti sorridono alle bianconere che infatti hanno eliminato in Coppa Italia le nerazzurre.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Bonansea

A disposizione: Aprile, Lundorf, Panzeri, Lenzini, Nilden, Rosucci, Zamanian, Bonfantini, Hurtig. All. Montemurro



Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputo della sezione di Livorno



