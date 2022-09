Dopo la pausa nazionali con la qualificazione al prossimo Mondiale torna in campo la. Subito un big match per laWomen di Joe Montemurro che affronta l'dell'ex coach bianconera Rita Guarino. Per la gara non saranno disponibili Martina Lenzini, Barbara Bonansea, Sara Gama e Sofie Junge Pedersen. Rientra tra le convocate Cecilia Salvai.IL TABELLINOMarcatrici: 13' Cantore (J), 35' Beerensteyn (J), 47' Chawinga (I)Peyraud-Magnin, Nilden, Rosucci, Sembrant, Boattin, Caruso, Gunnarsdottir, Grosso, Cantore, Girelli, BeerensteynA disposizione: Aprile, Forcinella, Cernoia, Lundorf, Zamanian, Bonfantini, Salvai, Arcangeli, Duljan.Durante, Sonstevold, Van Der Gragt, Kristjánsdóttir, Merlo; Chawinga, Karchouni, Mihashi, Pandini; Bonetti, NjoyaA disposizione: Piazza, Santi, Marinelli, Brustia, Polli, Robustellini, Foerdos, Alborghetti, Colonna.Ammonite:47' - ACCORCIA L'INTER con Chawinga che si invola e calcia in porta superando PPMINTERVALLO43' - Ancora un tentativo dell'Inter con il tiro da fuori di Karchouni che si conclude di poco al lato38' - Tentativo Inter con Bonetti che calcia trovando una deviazione, palla in angolo35'- RADDOPPIO JUVE con Beerensteyn che si invola in azione personale e libera il tiro21' - Tentativo di Nilden con il mancino a giro ma si conclude fuori dallo specchio19' - Ci prova ancora Cantore con una girata su cross di Boattin da calcio d'angolo13'- GOL JUVE Caruso serve Sofia Cantore in profondità che a tu per tu supera Durante10'- Occasione Inter, conclusione di Beatrice Merlo dalla distanza che si abbassa all'improvviso ma è comunque alta1'- Calcio d'inizio