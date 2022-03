In occasione del match di oggi delle Juventus Women contro l'Inter, sul sito ufficiale della Juventus sono state pubblicate una serie di interessanti statistiche relative al match:



Da Juventus.com:



5 SU 5

"La Juventus ha vinto tutti i cinque precedenti contro l’Inter in Serie A, con un punteggio complessivo di 18-2; infatti, quella bianconera è l’unica, tra le avversarie affrontate più di due volte nella competizione, contro cui le nerazzurre non hanno mai ottenuto neanche un punto".



LE ALTRE STATS



"La Juventus ha segnato esattamente cinque reti in ciascuna delle due gare interne contro l’Inter in Serie A: tra le formazioni attualmente nella competizione, nessuna ha una media migliore di gol segnati in casa contro una singola avversaria".



"La prossima sarà la 100a partita di Serie A per la Juventus: le bianconere hanno ottenuto ben 88 successi finora (6N, 5P), più di ogni altra squadra dopo lo stesso numero di gare giocate nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995/1996); in generale, questa formazione ha la miglior percentuale di successi nel periodo (l’89%)".



"L’Inter è la squadra che ha segnato più reti in questa Serie A nel corso dei primi 30 minuti di gioco (18), mentre la Juventus è la formazione più prolifica nel corso dell’ultima mezz'ora (19)".



"Inter (13.8%) e Juventus (13.5%) sono le due formazioni con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A".



"Cristiana Girelli ha segnato cinque gol in cinque presenze contro l’Inter in Serie A, solo Valentina Giacinti (sei) ha messo a segno più reti contro le nerazzurre nella competizione".