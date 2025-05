Juventus Women-Inter, le PAGELLE 0-1: nella notte di Gama la Vecchia Signora esce sconfitta dallo Stadium

Getty Images

La Juventus Women chiude il campionato con una sconfitta per mano dell'Inter di Piovani nella cornice dello Stadium. Le nostre pagelle:



Juventus Women-Inter, le pagelle



PEYRAUD-MAGNIN 6- un primo tempo solido, poi lascia il campo. Dal 46' CAPELLETTI 6,5 si dice sia lei il segreto di tante vittorie ed ecco che entra in campo.



SALVAI 6,5- una grande partita, duella senza sosta. Tiene duro anche quando è l'Inter ad avere il pallino del gioco.



GAMA 9- Grazie. Per tutte le battaglie ma soprattutto per aver dato la possibilità alle nuove generazioni di sognare in grande. Si chiude un capitolo tra gli applausi e l'affetto dello Stadium. Dal 3' ROSUCCI 5,5 parte bene ma poi si perde un po', qualche leggerezza.

si fa saltare da Csiszar con una semplicità disarmante. Oggi non sembra la sua giornata e infatti Bugeja le scappa via e porta l'Inter in vantaggio.fa a sportellate, non è la sua miglior gara ma se la cava.qualche buona chiusura difensiva.perde qualche pallone di troppo, forse si lascia sopraffare dalle emozioni.un'ammonizione con un brutto fallo. Non una grande gara, fa fatica e sbaglia le scelte.corre, spinge in corsia e si sacrifica. Eredita lei la fascia da Gama al momento del cambio, visibilmente emozionata.non è in partita. Non riesce ad accendersi, annullata dalla retroguardia nerazzurra.aggiunge vitalità alla manovra offensiva, si avvicina al goal.battaglia senza fine, senza sosta. Le palle alte sono tutte sue e fa delle sponde impeccabili.spinge ma forse si intestardisce sui dribbling provandone qualcuno di troppo. Dal 80' STOLEN GODO S.V.si infuria quando segna Bugeja, non vorrebbe mai che la sua squadra mollasse un centimetro. La mentalità è quella giusta.





