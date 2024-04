JUVENTUS WOMEN-INTER, DOVE VEDERLA

Da Juventus.com:Dopo la vittoria in rimonta contro il Sassuolo, le bianconere si preparano per il prossimo match.Venerdì 26 aprile 2024 alle ore 20:30, il "Pozzo-La Marmora" di Biella sarà il palcoscenico della sfida tra Juventus e Inter.Juventus Women-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN, Rai Sport e Rai Play.