di Miriana Cardinale, inviata a Vinovo

Trionfa la Juventus Women contro l'Inter dell'ex allenatrice bianconera Rita Guarino. Una doppietta stratosferica di Lisa Boattin e la rete di Agnese Bonfantini. Per l'Inter il tentativo di risposta di Tatiana Bonetti. Queste le nostre pagelle:



PEYRAUD-MAGNIN 6 - Rapida nel primo tempo in chiusura su Bonetti. Coraggiosa. Bene anche in chiusura su Marinelli ad inizio ripresa. Sulla rete di Bonetti non ha grandi colpe.



HYYRYNEN 6 - Partita attenta. Particolarmente impegnata in fase difensiva. In avanti si vede poco. Dal 80' Lundorf



GAMA 6,5 - Nel primo tempo compie un errore che può costare caro ma è brava PPM. Successivamente si supera con una chiusura difensiva addirittura di tacco su Njoya. Nel giorno del suo 33esimo compleanno una prestazione sufficiente.



SEMBRANT 6,5 - Attenta in chiusura. Sfiora anche il gol da calcio d'angolo ma è brava in chiusura Durante. Una buona prestazione.



BOATTIN 7,5 - Segna un eurogol con il mancino per il vantaggio della Juve. Si supera però sulla rete del raddoppio quando lascia partire un vero e proprio missile. Partita perfetta della numero 13. Migliore in campo, decisiva.



CARUSO 6,5 - Un inizio in sordina in cui sembra essere messa in difficoltà da Simonetti. Poi entra in partita e crea molto gioco. Dal 74' Zamanian 6 ci prova sul finale con una punizione che esce di un soffio.



PEDERSEN 5,5 - Un primo tempo decisamente al dì sotto delle aspettative. Anche nella ripresa si vede poco, non riesce mai ad incidere.



GROSSO 5,5 - Dopo la sfida di Champions forse si vedono le scorie. Dopo una serie di partite di livello oggi stecca. Tenta anche la rete con una conclusione dalla distanza ma è sull'esterno della rete.



BONANSEA 6 - Fornisce l'assist a Boattin per il gol del raddoppio. Molti sprint ma poco concreti. Non riesce mai ad essere particolarmente incisiva sulla partita. Dal 63' Hurtig 6 prestazione sufficiente. Si prende qualche fallo, non incide particolarmente ma permette alla squadra di rifiatare.



GIRELLI 6,5 - Serve a Bonfantini il pallone del 3-1 con i giri perfetti. Una partita di grande sacrificio facendo tanto lavoro sporco, lavora molto per la squadra. Dal 74' Nilden S.V.



CERNOIA 7 - Inventa, estro e creatività. Una delle migliori in campo. Tocca il pallone quel tanto che basta per permettere a Boattin di portare le bianconere sull'uno a zero. Una grande partita. Dal 63' Bonfantini 7 anche questa volta entra, galoppa e segna. Questa volta è il pomeriggio di Bonfantini e di Montemurro che è bravo a schierarla al momento giusto.



All. Montemurro 7 - Anche questa volta decisivo con l'inserimento di Bonfantini. Ad inizio partita sorprende la sua decisione di schierare tutte, o quasi, le titolari in vista della sfida al Lione, ma il risultato è dalla sua parte.