La Juventus Women vince in extremis contro l'Inter dell'ex Rita Guarino. Un doppio vantaggio rimontato per mano di una grande Chawinga. Per le bianconere Sofia Cantore e Linteh Beerensteyn. Espulsa Sembrant che salta la Roma ma sul finale è Cristianaa decidere la gara regalando i tre punti alle bianconere.Una bella parata, poche colpe in occasione dei gol subiti.Soffre molto la presenza di Chawinga e in occasione del pareggio nerazzurro si fa trovare impreparata. Prestazione non all'altezza. Dal 74'S.V.Gioca come centrale difensivo, non il suo ruolo. Non impeccabile ma sufficiente.Qualche bella chiusura ma qualche errore difensivo di troppo. Troppo ingenua in occasione dell'espulsione che le costa cara: la partita contro la Roma.Inizialmente si trova a tu per tu con Chawinga, avversario ostico e non si lascia sorprendere. Partita di ordinaria amministrazione.Sottotono. Una partita spenta, qualche pallone perso di troppo. Dal 83'S.V.Alti e bassi. Perde un pallone sanguinoso su cui riparte l'Inter. Sottotono rispetto al solito. Dal 68'mette un pallone perfetto per la testa di Girelli, oltre all'assist che porta momentaneamente in vantaggio le sue.Si trova a meraviglia con Cantore. Si divora un'occasione da gol ma è suo l'assist al bacio per Girelli.Lotta, combatte su ogni pallone e fa a sportellate Un gran gol.. Dal 83'S.V.Lavora dove non si vede. Tocca molti palloni e ci prova. Scoppia l'entusiasmo dei tifosi sul gol in pieno recupero ma non basta.Corsa, velocità e sacrificio. Una bella partita della numero 9, coronata dal gol dopo la bella triangolazione con Caruso, l'intesa con la numero 21 sembra funzionare bene. Dal 68'6 ci prova ma non incide.La sua squadra pecca di cattiveria. Non gestisce bene il risultato. Ora sono attesi dalla Roma.