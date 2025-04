Juventus FC via Getty Images

Juventus Women, infortunio per Beccari in Nazionale: le condizioni

un' ora fa



Arrivano notizie non positive dal fronte nazionali per quanto riguarda la Juventus Women. C'è preoccupazione, infatti, per l'infortunio occorso a Chiara Beccari che nel corso del match tra l'Italia e la Svezia ha accusato un infortunio alla caviglia sinistra che secondo le prime indiscrezioni sarebbe piuttosto serio. Nelle prossime ore l'attaccante bianconera si sottoporrà agli esami strumentali che daranno modo di chiarire l'entità del problema e i relativi tempi di recupero. Da segnalare, inoltre, anche un problema al flessore occorso a Martina Lenzini.