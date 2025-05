2024 Chris Ricco

Juventus Women, infortunio per Alisha Lehmann: le condizioni

Miriana Cardinale, inviata allo Stadium

un' ora fa



Una brutta notizia per la Juventus Women in una giornata di festa come quella di oggi. Alisha Lehmann non si accomoda neanche in panchina per la super festa dello Stadium. La giocatrice svizzera infatti nel corso di un allenamento durante la settimana ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia destra che quindi l'ha costretta a dare forfait per la sfida di questa sera al'Allianz Stadium. Le sue condizioni saranno valutate giornalmente, al momento non sono noti i tempi di recupero.