Getty Images



Infortunio Eva Schätzer, le sue condizioni

La giocatrice con più minuti giocati fino a qui per la Juventus Women è Eva Schatzer. La centrocampista classe 2005 rientrata alla base dopo solo una stagione di prestito alla Sampdoria. Oggi però Eva non sarà a disposizione di Max Canzi. Un infortunio non le ha permesso di partire con la squadra per Firenze e potrebbe non partire neanche per la Nazionale di Andrea Soncin.Eva infatti in settimana ha rimediato un'elongazione del solo della gamba sinistra. Tempi di recupero ancora non noti, condizioni che saranno monitorate. Potrebbe non andare Nazionale, in attesa di comunicazioni ufficiali.