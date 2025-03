Juventus Women, ancora degli infortuni, stop per Calligaris e Boattin: le condizioni

Getty Images



Juventus Women-Roma, le ultime su Schatzer e Lehmann

Infortunio Viola Calligaris e Lisa Boattin, le condizioni

Lisa Boattin ha riportato una lesione di basso grado alla coscia destra

Viola Calligaris ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia posteriore sinistra

Brutte notizie in casaWomen verso la sfida contro la Roma che avrà il calcio d'inizio alle ore 15.30 allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Come sempre di rientro dalle nazionali si contano i danni e questa volta ci sono da registrare due stop: quello di Violae quello di LisaChi già aveva saltato l'ultima sfida di campionato sono Eva Schatzer ed Alisha Lehmann, entrambe hanno dovuto dare forfait alle rispettive nazionali. Alisha oggi torna a disposizione di mister Canzi totalmente recuperata, ancora non rientra Eva invece che prosegue il suo recupero.Entrambi gli infortuni riportati di ritorno dalla sosta nazionali.