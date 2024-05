Dal sito ufficiale della Juve, una novità sul fronte Women.Il 28 e 29 maggio, in Sardegna, si terranno iFra i migliori team femminili, ci sono anche le, e la votazione è aperta a tutti.Per un periodo limitato - fino al 15 maggio - si può visitare il sito vote.globesoccer.com e votare le nostre ragazze.I finalisti passeranno poi attraverso la decisione di una giuria composta da ex giocatori, ex e attuali allenatori e numerose personalità del mondo del calcio, che decideranno i vincitori.