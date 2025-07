La capitana della Spagna U19 Cristina #Libran ha salutato ieri il Madrid CFF per trasferirsi alla #JuventusWomen

La, che domani darà ufficialmente il via alla nuova stagione, è pronta ad accogliere la capitana della. Si tratta di, centrocampista classe 2006, che ieri ha salutato il Madrid CFF per trasferirsi appunto in bianconero. La giocatrice è attesa domani a Torino per le visite mediche e tutti i passaggi di rito, ma il suo percorso proseguirà poi altrove: per lei si prospetta infatti un prestito in una squadra che le consenta di portare avanti il suo percorso di crescita. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.