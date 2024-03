Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus) , Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus) , Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus) ;

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).

Ci sono anche sette giocatrici dellatra le convocate di Andreaper gli imminenti match della, validi per le qualificazioni all'Europeo. Nello specifico, le azzurre scenderanno in campo il 5 aprile a Cosenza contro l'Olanda e il 9 aprile a Helsinki con la Finlandia. Unica "new entry" Margot Shore, portiere italo-canadese del Verona (Serie B).Di seguito l'elenco completo delle giocatrici convocate.