Barbara Bonansea è tra le prime 23 giocatrici più votate per il FIFA FIFPRO Women's World11. Lo ha comunicato la Figc, attraverso un post pubblicato su Instagram.Attraverso un post pubblicato su Instagram, laha reso noto che l’attaccante della Juventus Womenè tra le prime 23 giocatrice più votate per la, che verrà svelata il prossimo 11 febbraio. Un altro riconoscimento molto importante per l'attaccante bianconera, che anche con coach Joe Montemurro si sta rivelando una delle pedine più importanti in una squadra da record. Il riconoscimento arriva a due giorni dall'importantissimo match di Women Champions League contro il Servette, che potrebbe regalare alla Juventus una storica qualificazione ai quarti di finale.