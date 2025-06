Juventus Women, il saluto di Sofia Cantore: 'Mi hai accolta bambina, mi hai cresciuta, mi hai curata e aspettata'

Getty Images

La lettera di Sofia Cantore dopo l'addio alla Juventus Women

"Mi hai accolta bambina, mi hai cresciuta, mi hai lasciata andare, mi hai ripresa, mi hai curata, mi hai aspettata..." inizia così la lunga lettera di Sofia Cantore che saluta la Juventus Women per trasferirsi negli Stati Uniti, dove giocherà al Washington Spirit. Di seguito il saluto commovente della giocatrice attraverso i social."Mi hai insegnato che per ottenere qualcosa bisogna faticare.Mi hai insegnato che per mantenere qualcosa che hai ottenuto nel tempo bisogna faticare ancora di più.

è la maniacale voglia di dare sempre tutto, è la continua convivenza con la pressione, una pressione che solo i club vincenti sentono costantemente.Ma soprattutto mi hai dato la possibilità di incontrare Persone che hanno fatto parte e hanno reso così speciale questo mio percorso con te.Per questo, Cara Juve, nel nome del mio direttore Stefano Braghin, io ti ringrazio dal profondo del mio cuore.che nonostante anni meno gloriosi di altri ci hanno sempre sostenuto con quella passione che solo chi ama follemente questi colori ha dentro di sé.Ci avete sempre creduto, nei momenti difficili siete stati la nostra spinta in più, nei momenti più felici avete fatto da cornice ai nostri traguardi.Ed infine mi rivolgo a voi, alle mie Compagne di squadra e Amiche che ho avuto l'onore di incontrare in questo percorso.. un grazie sarebbe riduttivo, per questo mi sento di dedicarvi un piccolo pensiero.Le vittorie non sono mai casuali, sono il frutto dell'unione di valori, intenti, ma soprattutto di anime.Ed io ho avuto la fortuna di trovare un ambiente che mi ha sempre regalato tutto questo.Questa è sicuramente la cosa più preziosa che custodirò per sempre nel mio cuore.Vi auguro di continuare a vivere momenti indimenticabili come quelli che avete fatto vivere a me.Sarò sempre una vostra tifosa,con amore,Sofi.Fino alla fine".