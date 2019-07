Le ragazze della Juventus, al seguito di, sono partite verso ​, in Valle d'Aosta. Lì, comincerà il ritiro delle campionesse d'Italia, prima di incominciare il rituale giro di amichevoli che darà il via alla nuova stagione. Il ritiro proseguirà fino al 4 di agosto.Prima di partire, le ragazze si sono fermate a Vinovo per un saluto ai partecipanti del Juventus Summer Camp. Una sorpresa gradita dai più giovani calciatori, che hanno disegnato un J ed una W in mezzo al campo per omaggiare la femminile bianconera. Con le ragazze però, non c'era, che arriverà ad Aymaville solo domani. Il 5 agosto, invece, sarà il turno di ​Linda Sembrant e Arianna Caruso, che seguiranno la squadra nelle amichevoli.