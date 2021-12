In attesa di giovedì, il grande giorno di, è stato reso noto il programma della vigilia del match di Champions League che potrebbe regalare alle ragazze bianconere una storica qualificazione ai quarti di finale. La rifinitura, aperta per 15 minuti ai media, inizierà alle ore 11.30 presso Juventus training Center di Vinovo. Alle 16.30 andrà in scena la conferenza stampa di Joe Montemurro con una giocatrice; mentre l'allenatore del Servette parlerà alla stampa un'ora dopo, per poi dirigere l'allenamento alle 18.00.