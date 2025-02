Juventus Women, il calendario della Poule scudetto e il regolamento

AFP via Getty Images

Da oggi, giovedì 13 febbraio, sono ufficiali i calendari dellae della Poule Salvezza per la stagione 2024/2025.La, leader della classifica con 45 punti al termine delle 18 gare di regular season, aprirà la Poule Scudetto in casa contro la Roma. L'ultimo match della fase decisiva si giocherà invece contro l'Inter, sempre allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Il cammino ripartirà nel weekend dell’1-2 marzo, subito dopo le semifinali di andata di Coppa Italia, in cui le bianconere affronteranno la Fiorentina in trasferta. Inoltre, la competizione riprenderà dopo la pausa dedicata agli impegni delle Nazionali, consentendo alle giocatrici di rientrare al massimo della forma.

Poule scudetto, il regolamento

Poule scudetto, il calendario

Prima giornata: 1-2 marzo 2025 | Juventus-Roma

Seconda giornata: 8-9 marzo 2025 | Milan-Juventus

Terza giornata: 15-16 marzo 2025 | Juventus-Fiorentina

Quarta giornata: 22-23 marzo 2025 | Riposo

Quinta giornata: 29-30 marzo 2025 | Inter-Juventus

Sesta giornata: 12-13 aprile 2025 | Roma-Juventus

Settima giornata: 18-19 aprile 2025 | Juventus-Milan

Ottava giornata: 26-27 aprile 2025 | Fiorentina-Juventus

Nona giornata: 3-4 maggio 2025 | Riposo

Decima giornata: 10-11 maggio 2025 | Juventus-Inter

Poule scudetto, chi partecipa

Juventus Women (45 punti)

Inter (38)

Roma (35)

Fiorentina (28)

Milan (25)

La Juventus Women, determinata a conquistare il titolo, affronterà questa fase con la consapevolezza che ogni partita sarà cruciale per raggiungere il traguardo finale e confermarsi ai vertici del calcio femminile italiano.Le prime cinque squadre della regular season si sfideranno in un girone di andata e ritorno su dieci giornate, con una squadra a riposo a turno. Ogni club partirà con i punti, la differenza reti e i risultati degli scontri diretti accumulati finora.In caso di arrivo a pari punti, verranno considerati i risultati e la differenza reti nei quattro scontri diretti tra regular season e Poule Scudetto.Le prime tre classificate accederanno alla UEFA Women's Champions League 2025/2026, con la vincitrice qualificata direttamente alla League Phase della nuova riforma, che introduce anche la UEFA Women's Europa Cup.Da Juventus.com: