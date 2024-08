Nuova avventura per la giocatrice ex Juventus Women. La calciatrisce islandese, che nei mesi corsi aveva lasciato la Juve dopo il mancato rinnovo del contratto, è una ufficialmente una nuova giocatrice dell'Al Qadsiah, club dell'Arabia Saudita. Ha salutato la Juventus lo scorso 21 maggio dopo aver concluso la sua esperienza in bianconero collezionando 49 presenze ufficiali e 5 goal, oltre ad aver vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana