La Nazionale femminile sta in questi giorni giocando l'Algarve Cup. Le azzurre hanno vinto contro il Portogallo, grazie al rigore messo a segno nel finale da Cristiana Girelli. Ruolo centrale, come sempre, quello del portiere della Juventus, Laurache peròha vissuto un complicato esordio all’Algarve Cup. La Nazionale di Bertolini, grazie anche all’unione del gruppo che anima Giuliani.va avanti nella coppa e proverà a conquistarla. Tra le giocatrici presenti, lo abbiamo detto, una grande delegazione bianconera, guidata dal portiere della Juventus, Laura Giuliani. Ecco come ha salutato così i propri follower il portiere: "UNO PER TUTTE E TUTTE PER UNO​"