La Juventus Women continua a regalare grandi prestazioni e grandi partite, correndo verso lo Scudetto. Ora però per le bianconere di Ritaè tempo di. Milena, ha convocato, infatti, alcune bianconere per l’impegno in Nazionale nella Algarve Cup. Il campionato femminile è in pausa e proprio ora le bianconere sono impegnate con le proprie Nazionali.Tra le giocatrici presenti anche il portiere della Juventus, Laurache ha salutato così i propri follower: "Ciao a tutti! È tempo di Italia. Ci rivediamo tra 10 giorni alla ripresa del campionato".​