L'Associazione Italiana Calciatori ha comunicato, attraverso il proprio profilo Facebook, la calciatrice del mese di ottobre. Il premio è andato all'attaccante della Juventus Women, Cristiana Girelli. Da quando ha vestito il bianconero, Girelli ha dimostrato a tutti le proprie, già note, qualità, segnando tanti gol e portando sulle proprie spalle il peso dell'attacco bianconero. Dopo tre scudetti di fila, le Women si trovano ancora al primo posto della classifica di Serie A con 18 punti raccolti in sei partite: punteggio pieno. Girelli, in questo momento, si trova in testa alla classifica delle marcatrici con 7 gol realizzati in 6 match.