Juventus Women, l'intervista di Girelli

ha rilasciato un'intervista a Tuttosport alla vigilia del match contro la Roma, che si giocherà all'Alllianz Stadium: "Il ricordo più bello che ho è quel 2-2 con il Wolfsburg, tutta la panchina che mi sommerge nell’esultanza per uno dei due gol. Ma in realtà lo Stadium mi emoziona ogni volta, anche quando entro ed è vuoto. È meraviglioso e voglio ringraziare la Juve che con questa scelta ha fatto un regalo a noi e a tutto il calcio femminile"."Sono certa che sarà una bellissima partita come sempre lo è stato contro di loro. Non siamo favorite perché affronteremo una squadra che ha vinto due scudetti negli ultimi due anni: non ha avuto un ottimo avvio, ma gli ultimi risultati hanno dimostrato che si è già ripresa. Infatti mi aspetto una Roma carica, diversa da quella di inizio campionato. Ma noi andremo in campo per vincere"."Un bel vantaggio è vero, ma non possiamo guardare la classifica adesso. Ci sono ancora tantissime partite. E poi la lotta non è solo con loro, penso all’Inter e alla Fiorentina. Siamo contente del percorso fatto fino a qui, ma è troppo presto per certi calcoli"."Canzi ha portato un nuovo metodo di lavoro, sono arrivate nuove giocatrici, ci sono nuove abitudini. E noi avevamo bisogno di stimoli nuovi. Da parte mia sto provando a guardare a me stessa per mettere a disposizione la miglior versione di me, a cambiare io in base a quello che adesso mi circonda per abbracciare tutto questo nuovo che è arrivato".