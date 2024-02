DaDal 12 febbraio, allo Juventus Museum, c’è una maglia in più a raccontare una grande storia.Quella di Arianna Caruso, che poche settimane fa ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze con le Juventus Women, prima giocatrice della nostra storia a riuscirci.Un pomeriggio speciale, e meritatissimo, per Arianna, che è bianconera – letteralmente – dal primo giorno, e dalla prima partita (in cui peraltro andò anche in gol); un momento cui hanno preso parte il nostro Presidente, Gianluca Ferrero, il Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti e Stefano Braghin, Women’s Football Director.LE PAROLE DELLA GIORNATAArianna Caruso«Sono felice di essere di nuovo qui. Questo percorso mi rende orgogliosa, è un qualcosa che mai mi sarei aspettata di vivere anni fa. Ringrazio la Juve, Stefano Braghin, ma anche Rita Guarino e Joe Montemurro che mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo»Gianluca Ferrero«Per me è sempre un onore essere qui insieme a una atleta come Arianna, che dimostra una vicinanza alla Juventus così solida, testimoniata dalle 200 presenze con la nostra maglia»Paolo Garimberti«Per noi è una bellissima giornata: abbiamo la maglia “numero 200” di Arianna Caruso, pochi giorni dopo avere accolto nel Tempo dei Trofei la Supercoppa Femminile; in pochi giorni, quindi, abbiamo vissuto due momenti molto belli»Stefano Braghin«Una grandissima soddisfazione per noi, Arianna è con noi dal primo giorno e abbiamo condiviso negli anni tanti momenti ed esperienze. E’ una giocatrice forte, ma soprattutto la considero un modello per le giovani che arrivano alla Juve e che sognano di fare un percorso come il suo»