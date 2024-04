L'attaccante della Juventus Women Primavera Giorgiaha parlato ai nostri microfoni ieri dopo la vittoria della sua squadra contro l'Hellas Verona. Le sue parole:– "Come si può vedere dai risultati in questa stagione abbiamo incontrato molte difficoltà. C’è un gruppo molto giovane, siamo pochissime 2005 e 2004. Noi stiamo cercando di portare un po’ di esperienza alle più piccoline che hanno un grande talento e si impegnano a dare il massimo. Poi c’era un gruppo nuovo, sono cambiate tante figure. Stiamo cercando di unirci il più possibile e nel corso dell’anno sta andando molto meglio"."Sono contenta di aver variato molti ruoli e di aver spaziato le mie competenze. Cerco di dare sempre il massimo alla squadra. Quest’anno riesco più facilmente a fare assist che gol però sono contentissima di dare una mano alle mie compagne in qualsiasi modo che sia con un passaggio o anche solo con una parola verso le mie compagne più piccoline"."Adesso con questa vittoria ce la giochiamo fino all’ultimo. Noi ovviamente anche se fosse andato male l’altro risultato avremmo dato il massimo per la società, per la squadra e per lo staff. Ma ora ci crediamo ancora di più e andremo a Parma a dare tutte noi stesse con l’atteggiamento e il lavoro in campo"."È molto importante. Io sono arrivata qui tardi, è solo il mio secondo anno. Prima sono stata in società un po’ più piccole, arrivare già grande ti fa capire il valore della maglia, le potenzialità della squadra e la grandezza e la storia del club che hai dietro. La maglia numero 10 pesa ma è un onore poterla indossare per i grandi 10 che ci sono stati in bianconero"."Ci sono tante differenze a livello societario. Questo club ti dà e chiede tanto. Io sono entrata in punta di piedi mettendo le mie qualità a disposizione e dando sempre il massimo in allenamento e partita per cercare di ripagare la loro scelta e tutto quello fanno per noi".