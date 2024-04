Il capitano della Juventus Women Primavera Ginevraha parlato ai nostri microfoni ieri al temine della gara contro l'Hellas Verona. Le sue parole:"Penso sia una vittoria molto importante, soprattutto alla luce del risultato delle altre squadre. Conta tanto, forse molto più di altre vittorie. Ci permette di puntare ancora per le qualificazioni alla Final Four"."Per me è un onore, quello che ho sempre sognato fin da piccola. Ho sempre voluto essere l’esempio di una squadra e sinceramente non mi aspettavo di poterlo fare nella squadra migliore. È un grandissimo onore"."A inizio stagione avevo come obiettivo 20 gol, solo che poi l’ho superato e non essendo contenta mi sono posta l’obiettivo dei 25 gol"."Penso di essere cresciuta molto fuori dal campo, ho imparato a capire come gestire una squadra, nonostante faccia degli errori ogni tanto. Ho bisogno di crescere ancora sotto molti punti di vista ma mi sento migliorata a livello mentale e sul campo"."Dovremo giocare come una squadra. Abbiamo dimostrato di esserlo sia in campo sia fuori dal campo con molte cose che sono capitate nell’ultimo periodo. E anche oggi abbiamo dimostrato di poter fare qualsiasi cosa se ci crediamo"."Quest’anno sono subentrata di nuovo in Coppa Italia e ho fatto anche assist, è stata un’emozione enorme".