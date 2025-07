Juventus Women, Gama: 'Dispiace per Cantore'

Getty Images

Le parole di Saraa Repubblica:TALENT RAI – “Un’avventura che mi emoziona. Racconterò al grande pubblico il nostro percorso”.LE EX COMPAGNE – “Con queste ragazze ho condiviso tutto. Ci sentiamo sempre, con mille chat su WhatsApp. Siamo come sorelle, per noi è naturale stare assieme”.IL BELGIO – “Ha giocatrici forti e ci ha eliminato nell’Europeo del 2022. Poi ci aspetta il Portogallo, in grande crescita, e infine la Spagna campione del mondo, l’ostacolo più alto. Ma vedo un’Italia che compete ad armi pari anche da un punto di vista fisico, grazie a una preparazione diversa. In passato non era così. Abbiamo giocatrici versatili, un ottimo mix tra le più giovani e le esperte, un gruppo forte anche nelle quattro riserve. I punti fermi restano Giuliani, Linari, Giugliano, Bonansea e Girelli”.

GIRELLI CAPITANA – “Cristiana ha valori straordinari, è una persona positiva, innamorata del gioco, lo ama come quando era bambina. Trasmette entusiasmo”.CANTORE – “Comprendo la voglia di fare un’esperienza all’estero in un campionato così competitivo. Certo, dispiace che la Serie A perda un talento così”.ITALIA E IL GAP – “C’è tanto da fare. Va aumentato il numero delle tesserate, tra le bambine e tra le adulte: il movimento calcistico femminile è come una piramide, la base deve allargarsi per poter competere con le migliori realtà. E poi deve crescere il numero di squadre sul territorio. Chi vuole giocare deve poterlo fare vicino a casa, altrimenti magari si scoraggia e cambia sport”.DOPO IL RITIRO – “Felice. Ho molti impegni. Seguo il lato dirigenziale del calcio. Chi è la nuova Sara Gama? Tutte hanno qualcosa di unico. Nessuna deve diventare come me, ma deve ambire a essere la migliore versione di sé stessa”.