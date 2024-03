L'head of Juventus Women Stefano, fresco del rinnovo fino al 2027, sta già lavorando in vista del mercato estivo. L'obiettivo? Quello di formare la "nuova" Juventus Women per la prossima stagione. Come lui stesso ha dichiarato insieme al suo prolungamento di contratto ora la Vecchia Signora, a partire dalla prossima stagione. A proposito di giovani c'è chi con la maglia dellaWomen si sta mettendo particolarmente in mostra, chiaro riferimento ad Evache nella scorsa stagione era il capitano della formazione U19 della Juventus Women. La giocatrice classe 2005 sta ultimando la sua crescita a Genova agli ordini di Salvatore Mango in questa sua prima stagione in Serie A. Si è conquistata anche la convocazione in nazionale maggiore ad Andrea Soncin.