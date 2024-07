continuerà a vestire la maglia del Grifone. La calciatrice di proprietà della, reduce dal prestito al, rimarrà in Liguria, sempre a titolo temporaneo, anche nella stagione 2024/25. Di seguito la nota ufficiale:"Camilla Forcinella, dopo avere trascorso la stagione 2023/2024 in prestito al Genoa, proseguirà la sua avventura nel club ligure, sempre a titolo temporaneo.Continua, dunque, il percorso di Forcinella tra le fila del club rossoblù con il quale nella passata annata ha chiuso al settimo posto a quota 42 punti nella serie cadetta. Oltre venti le presenze per l'estremo difensore trentino che anche in vista di questo campionato cercherà di recitare un ruolo importante tra i pali.In bocca al lupo per la prossima stagione, Camilla!".