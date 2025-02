Juventus Women-Fiorentina: quando si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Getty Images

Novità nel calendario della. Sono ufficiali data e orario del match valido per il ritorno della semifinale dicontro la Fiorentina, in cui la squadra bianconera ripartirà dal 2-3 portato a casa dalla Toscana domenica 16 febbraio con i goal di Mathilde Harviken, Barbara Bonansea e Amalie Vangsgaard: l'appuntamento è per, a Biella. Prima di questa partita la formazione di Massimiliano Canzi, al primo posto in classifica, dovrà affrontare anche la Roma in casa, domenica 2 marzo alle 15.30, nei Playoff di Serie A femminile.

Fiorentina-Juventus Women 2-3: il tabellino della partita

Di seguito il tabellino della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.Stadio “Curva Fiesole – Viola Park” (Bagno a Ripoli): 5’ pt Harviken (J), 10’ pt Bonfantini (F), 13’ pt Faerge (F), 35’ pt Bonansea (J), 30’ st Vangsgaard (J).: Durante, Pedersen, Bonfantini (44’st Pastrenge), Longo (22’st Snerle), Catena, Erzen (44’st Toniolo), Severini, Faerge, Curmark (33’st Della Peruta), Filangeri, Boquete Giadans (Cap) (33’st Bredgaard). A disposizione: Fiskerstrand, Georgieva, Bettineschi. Allenatore: Sebastian De La Fuente.: Peyraud-Magnin, Lenzini, Kullberg, Harviken, Krumbiegel (22’st Thomas), Brighton, Bennison (39’st Bergamaschi), Boattin (Cap) (22’st Rosucci), Cantore (16’st Vamgsgaard), Girelli (39’st Beccari), Bonansea. A disposizione: Stolen Godo, Calligaris, Capelletti, Proulx. Allenatore: Massimiliano Canzi.: Silvia Gasperotti.: Davide Rignanese, Thomas Storgato.: Maicol Guiotto.: 41’ st Erzen (F)