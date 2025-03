Juventus Women-Fiorentina 1-0, le PAGELLE: Godo regala la finale. Brighton grinta e cuore ma Harviken...

Getty Images



Juventus Women-Fiorentina, le pagelle

Una sfida importante, una finale in palio, dentro o fuori è quello che ci dice Juventus-Fiorentina allo stadio Lamarmora Pozzo di Biella. Le bianconere di Max Canzi escono vincenti per 1-0 con la rete di Godo che vale la finale. Queste le nostre pagelle:coraggiosa, lo dimostra in uscita su Boquete quando rimedia pure un colpo. Sempre presente e sempre attenta.che iniziasse ad avvertire la stanchezza lo aveva svelato dopo la Roma e oggi un po' si vede. Non lucidissima nei tempi di qualche intervento, ma è comunque in crescita.

un punto fermo della difesa, ma in fondo anche dell'attacco e del centrocampo, è ovunque e con una lucidità disarmante.c'è un'azione che è lo specchio della sua gara: Bonfantini prova ad andarle via in velocità, lei senza paura la affronta e alla fine la chiude. Coraggio e grinta, quel che serve.dribbla, ha personalità e si propone. Una bella gara.sostanza, tanta, tantissima. Qualità, quella con cui mette i cross con i giri perfetti. Un'altra bella prova.6 sostituisce Brighton senza farla rimpiangere.lotta, smista palloni e la sua voce si sente dagli spalti nel dare indicazioni costanti alle compagne.confeziona l'assist per Godo che sblocca la sfida. Partita di grande sacrificio ma con la fascia da capitano al braccio.qualche sgasata sulla corsia.esordio assoluto con la maglia bianconera e lo fa da titolare, ma si può immaginare esordio migliore? Goal che vale la finale di Coppa Italia e pesa.S.V.pronti via ed ha tre occasioni nitidissime di fare goal ma spreca. La versione baciata dalla polvere magica che avevamo visto ad inizio stagione sembra lontana da quella che si vede questa sera a Biella.corre, tanto, lega il gioco e quando ha la palla tra i piedi vede gioco e spazi. A volte però sembra un po' in difficoltà.con una formazione inedita vince 1-0, intuisce che era il momento di Godo e vola in finale di Coppa Italia.





