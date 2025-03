Juventus Women-Fiorentina 0-2, le PAGELLE: Krumbiegel sfortunata, lentamente crolla tutto e l'Inter si avvicina

Getty Images



Juventus Women-Fiorentina, le pagelle

. Dopo un pareggio a Milano arriva una sconfitta a Biella. Un 2-0 dalla Fiorentina che fa male. Tanti errori e un atteggiamento che sembra essere decisamente diverso da quello dei primi mesi. Queste le nostre pagelle:vola, tanto. Si fa sentire richiamando l'attenzione delle compagne ma non basta.inedito ruolo di braccetto nella difesa a tre. In marcatura sul goal di Boquete leggerissima, errore che pesa tantissimo visto il risultato finale.chiama le compagne all'ordine, cerca di tenere alta la guardia.

una bella occasione finisce sulla sua testa ma va alta. Fa un fallo su Catena con cui si fa ammonire.meno lucida del solito. Affonda anche lei.peccato. Ci prova, corre e calcia in porta. Fa un fallo ingenuo da cui nasce il raddoppio di Boquete, sul primo goal il pallone le passa tra le gambe. Sfortuna, ma l'atteggiamento è giusto.ancora le geometrie bianconere non sembra averle capite. Da segnalare solo un una chiusura difensiva degna di nota.fa fatica su un campo pesante.viene spontaneo dire: almeno ci prova.piatta, opaca, perde parecchi palloni e viene poco cercata.fa soltanto falli, entra in un momento delicato.vice capitana. Ha tante occasioni e si può dire che è brava a crearle, ma poi non concretizza.la capitana di giornata. Da vera leader ci prova, incita le compagne. L'immagine è una: dopo il raddoppio di Boquete solo lei e Beccari corrono a centrocampo per riprendere il gioco in fretta. Chiamando l'attenzione delle compagnegioca lontanissima dalla porta, quindi perde lucidità. Nonostante questo dalla panchina le viene chiesto di calciare di più. Una delle più vive e delle ultime ad alzare bandiera bianca.sembra quasi aver perso la bussola. Si inferocisce dopo l'ennesimo errore nel primo tempo. La Juventus però sembra calata, incapace di reagire. Ha poche carte da pescare dal mazzo panchina, è vero, ma manca l'atteggiamento.





