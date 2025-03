Juventus Women-Fiorentina, la cronaca LIVE dalle 18 su IlBianconero

AFP via Getty Images



Juventus Women-Fiorentina, la cronaca

calcio d'inizio alle ore 18



Juventus Women-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Juventus Women

in attesa

Fiorentina

in attesa

Juventus Women-Fiorentina, dove vedere la sfida

Torna in campo la Juventus Women di Max Canzi dopo la bella vittoria di domenica contro la Roma. Le bianconere in campo a Biella per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina valida per la semifinale di ritorno. Una sola delle due approderà in finale dove ci è già arrivata la Roma. La Vecchia Signora al Viola Park ha vinto per 3-2 quindi parte con un goal di vantaggio quest oggi a Biella.La gara di Coppa Italia è visibile su Sky e sulla piattaforma streaming NowTv.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui