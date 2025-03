Juventus Women-Fiorentina 0-2, Max Canzi: 'Non dobbiamo arrampicarci sugli specchi. Non ci sono alibi'

Getty Images



Juventus Women-Fiorentina, parla Canzi

Il tecnico della Juventus Women Maxha commentato in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina persa per 2-0. Le sue parole:Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma anche nel secondo. Alla fine abbiamo perso 2-0 e non dobbiamo arrampicarci sugli specchi. Abbiamo preso il primo gol quando stavamo cercando di capire che partita fosse. Non sapevamo quale fosse il loro sistema di gioco e nel momento in cui ci stavamo assestando abbiamo perso la marcatura e abbiamo preso goal. Può capitare, detto questo dopo siamo state molto poco pericolose. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più a livello di possesso e presenza in area ma non abbastanza. C'è poco da dire.

- "No, non ho visto nessuna che è va col risparmio energetico. Stiamo arrivando a fine stagione e qualcuna è stanca. Abbiamo già avuto una fase dell'anno in cui abbiamo fatto un po' fatica e sono fasi che capitano a tutte le squadre. Oggettivamente in questo momento qualcuna sta sottoperformando per tanta stanchezza ma non me la sentirei di dire che qualcuno lo fa perché sente di essere arrivata, anzi è il contrario. Se vedeste le facce che ci sono nello spogliatoio capireste che non è assolutamente così. Sotto quell'aspetto non ho niente da dire. Probabilmente molto di loro hanno dato tanto ed essendo un po' corti facciamo fatica a dare respiro. Sono le stesse ragazze che ci hanno portano fino a qui a cinque giornate dalla fine del campionato con ancora dei buoni punti di vantaggio. Sapevamo sempre che non erano sufficienti. E' la seconda partita che perdiamo in un anno, difficile da digerire perché vediamo il traguardo abbastanza vicino. Ci dà fastidio ma analizzandola con lucidità ci può anche stare. Cerchiamo di recuperare energie, di compattarci tutti insieme. Come siamo arrivati sino a qua tutti insieme dobbiamo uscirne tutti insieme"."Da un lato quando si perde c'è voglia di giocare subito, dall'altro abbiamo tempo di lavorare e anche - e non è un alibi - di recuperare qualche ragazza che ci può aiutare"."Sì ma nel primo tempo avevamo una tale forza fisica noi che per assurdo avrebbe dovuto agevolarci questa cosa. Abbiamo giocato male. Ogni tanto ci sta, non si può fare sempre prestazione ed essere sempre al top. Ne parleremo e analizzeremo la sconfitta ma non voglio attaccarmi a cose che lasciano il tempo che trovano".