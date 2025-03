Juventus Women-Fiorentina 0-2, Martina Rosucci: 'È mancato tutto, ora lavoreremo duramente'

Getty Images



Juventus Women-Fiorentina, parla Martina Rosucci

La centrocampista della Juventus Women Martinaha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Fiorentina. Le sue parole:“Avremo tempo non di parlare ma di lavorare duramente, in maniera umile. Oggi non siamo state all’altezza di questa maglia, non ci sono scuse, infortuni, campo e stanchezza che tenga. Abbiamo avuto due occasioni per allungare il nostro vantaggio e non le abbiamo sfruttate. Quindi dobbiamo fare umilmente un mea culpa e tornare a lavorare serenamente ma più forte perchè quando perdi qualcosa è andato male e bisogna lavorare di più quindi lo faremo dal primo giorno della prossima settimana. È tutto nelle nostre mani, sappiamo cosa dobbiamo fare e soprattutto cosa non dobbiamo fare dopo queste due partite”.

“Tutto. Lo spirito, non voglio dire l’atteggiamento perchè siamo delle ragazze che ci mettono tutto sempre, anche nelle serate come oggi non vedo qualcuno che si tira indietro. Non ha funzionato niente: tecnicamente, come eravamo messe in campo e la nostra cinicità per questo non siamo riuscite a fare goal, la palla non entrava. Non saprei dire cosa in particolare non abbia funzionato. Posso dire che siamo una squadra di ragazze umili, che hanno voglia di lavorare: le nostre facce lo dimostrano, nessuno ha abbassato la guardia, ci sono momenti cosi e quel vantaggio che abbiamo creato serve anche per affrontare momenti come questi. Il vantaggio non serve per contare quanti punti hai di più ma per avere la possibilità di sbagliare”.“No, giocherei domani. Non abbiamo voglia di riposarci e stare a guardare neanche per un weekend ma questa è la formula, quando succedono partite come queste vuoi subito rigiocare, sicuramente dobbiamo rifiatare e chi ha giocato un po’ di più trarrà beneficio dal rifiatare”.