Juventus Women, esperienza all'estero per Azzurra Gallo: la destinazione

Miriana Cardinale

un' ora fa



Azzurra Gallo è stata inserita nella formazione dell'Europeo Under 19, tra le migliori 11 del torneo. Un bel traguardo per il difensore classe 2006 e capitano della Juventus Women Primavera. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione però la giocatrice nella prossima stagione inizierà il cosiddetto "Erasmus" come accaduto con giocatici come Sofia Cantore e Chiara Beccari che poi hanno fatto ritorno alla base. Per Azzurra si prospetta un prestito in Belgio, esperienza all'estero quindi per la giocatrice, direzione Anderlecht.