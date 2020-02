Sabato scorso la Juventus Women ha pareggiato 0-0 nello scontro diretto contro la Fiorentina, che è valso comunque il primo posto in classifica, sola a 38 punti. Domani, domenica 9 febbraio, le ragazze di Rita Guarino saranno impegnate in un altro appuntamento importante. Alle 14.30, le bianconere scenderanno in campo al "Castellani" per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia con le Empoli Ladies. Ecco l’elenco completo delle convocate: Bacic, Boattin, Bonansea, Caruso, Cernoia, Franco, Galli, Gama, Girelli, Giuliani, Hyyrynen, Pedersen, Rosucci, Salvai, Sembrant, Sikora, Souza Alves, Staskova, Tasselli, Zamanian.