L'attaccante dellaWomen Jenniferha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro la Fiorentina in cui ha messo a segno una tripletta. Le sue parole:"Prima di tutto sono veramente emozionata, ringrazio le compagne perché questi sono gol di tutte. Sono felice perché posso dimostrare tutto quello che posso fare, sia che segni sia che dia comunque un impatto sulla partita"."Sì, mi aspettavo di avere questo impatto. Conosco la mia forza. L’anno scorso ho segnato 16 gol. Mi metto sempre nella posizione migliore per fare gol. Credo sia una delle mie migliori qualità"."Partire dal primo minuto è sempre bello. Ti dà fiducia e hai più tempo per essere decisiva. Ma io cerco di fare il mio meglio in qualsiasi momento della partita sia chiamata in causa e in cui ho l’opportunità di fare il meglio che posso per la squadra".