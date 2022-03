Au bout du suspense ! Le @PSG_Feminines se qualifie en demi-finale de l'@UWCL I 2-2 pic.twitter.com/BXxFsz7lX3 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) March 30, 2022

Dopo il Barcellona, è illa seconda squadra a qualificarsi per le semifinali della. La squadra parigina elimina il Bayern Monaco e affronterà la qualificata che uscirà dal match trae Lione, in programma domani. Dopo il 2-1 ottenuto in Germania, la qualificazione è stata più sofferta del previsto: le bavaresi hanno infatti pareggiato il conto vincendo 2-1 stasera e soltanto un gol di Bachmann ai supplementari ha fissato il punteggio sul 2-2 regalando la qualificazione al PSG.