Juventus Women, è primato con le giovani: il dato è impressionante

Getty Images

La Juventus si conferma non solo una potenza del calcio femminile italiano, ma anche una fucina di giovani talenti. In questa stagione di Serie A, il club bianconero è l’unico a vantare due giocatrici nate dall’1 gennaio 2004 in avanti con almeno cinque presenze in campionato: Eva Schatzer e Chiara Beccari.Eva Schatzer, classe 2005, ha già lasciato il segno con tre gol e due assist, mostrando una maturità sorprendente nonostante la giovanissima età. Dotata di visione di gioco e grande personalità, si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella rosa guidata da Canzi.

Accanto a lei, Chiara Beccari, nata nel 2004, continua il suo percorso di crescita con altrettanta efficacia: tre reti e quattro assist per lei, a conferma di un impatto costante e concreto nelle dinamiche offensive della squadra.Le due giovani bianconere rappresentano il presente e soprattutto il futuro della Juventus Women. Il loro rendimento è la prova del lavoro svolto nel settore giovanile e della capacità del club di lanciare con coraggio e competenza le nuove generazioni. Un segnale forte per il calcio femminile italiano, sempre più orientato alla valorizzazione del talento.