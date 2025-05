Getty Images

Juventus Women, accordo raggiunto per il futuro di Federica D'Auria

Miriana Cardinale

26 minuti fa



Federica D'Auria in questa stagione, dopo il prestito al Cesena della scorsa stagione, è stata in prestito alla Lazio. Ora viene spontaneo chiedersi quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione Juventus e Lazio hanno raggiunto già un principio di accordo per lasciare la classe 2003 nella capitale la prossima stagione ma aggiungendo al prestito il diritto di riscatto, con però una possibilità di contro riscatto in favore del club bianconero che crede ancora nelle qualità del centrale difensivo torinese.